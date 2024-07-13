新加坡次季經濟年增2.9%

在製造業反彈之下，新加坡第二季經濟增長加速。當地貿易與工業部公布，上季實際本地生產總值（Real GDP）初值按季升0.4%，而今年第一季GDP則由初值升0.1%，顯著向上調整至終值升0.3%。

如以按年計算，第二季GDP初值為升2.9%，第一季終值則為升3%，較初值上修0.3個百分點。

大華銀行發表研究報告表示，境外需求上升，加上庫存逐漸消化，令上季獅城的製造業按季增長0.6%，雖然扭轉第一季的收縮5.3%，但該行認為製造業持續復甦之路仍充滿挑戰。同期建築業按季和按年升2.4%和4.3%，前值分別為跌1.9%和升4.1%，主要由公共部門建築產出增加支撐着。

反而，新加坡的服務業減速明顯，由第一季向上修訂0.3個百分點後的升2.2%，大幅降至上季的沒有增長。大華銀行解釋，主要因為第一季有國際巨星Coldplay和Taylor Swift的演唱會分別在1月和3月進行，而第二季沒有類似大型活動，加上旅遊業從疫情後復甦的翹尾因素逐漸消失，都令服務業突然煞車。

展望今年，該行認為，由於高息環境持續，令外向形經濟體的新加坡短期復甦有挑戰。該行維持新加坡今年GDP升2.9%的預測。

泰消費信心減 製造業續弱 港人另一個熟悉的東南亞國家泰國，其經濟回復不似預期，消費信心指數由5月的60.5降至上月的58.9。澳新銀行（ANZ）在研究報告內指出，泰銖今年累挫逾半成，是表現最弱的東南亞貨幣之一。當地製造業持續轉弱，泰國製造業產出在過去20個月中有19個月按年下滑，產能利用率普遍疲軟，最新月度數據顯示21個主要行業中有17個行業產能利用率在60%或以下。

雖然泰國服務業向好，其中旅客人數在第二季已回復至疫情前的90.6%，但該行認為對整體經濟的支持仍有限，原因是旅客多數是消費金額較少的短途客，來自中國的豪客回復速度仍然緩慢。