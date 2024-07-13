工信部：加快推動自動駕駛汽車商業化

國家工信部官員表示，將持續優化汽車行業管理，深化試點示範，完善標準體系，加快推動高級別自動駕駛智能網聯汽車商業化應用。

副部長辛國斌在中國汽車論壇上稱，要發揮企業主體作用，持續加大技術創新管理，為全球汽車產業的變革貢獻更多的原始性創新技術；堅持可持續發展，堅決抵制不當競爭行為，維護風清氣正的市場環境；堅持開放合作，推動產業發展基本規律，以開放包容的心態加強各國企業的交流合作，取長補短，共同發展。

深化以舊換新 擴大消費 他又指，上半年內地汽車銷量按年增長6.1%，新能源汽車銷量增長32%，20個城市啟動車路雲一體化試點，智能化發展開始新征程；未來將着力保障產業穩定運行，落實汽車行業穩增長工作方案，深化實施汽車以舊換新行動，深入開展新能源汽車下鄉，公共領域車輛全面電動化試點等行動，積極擴大汽車消費，探索開展汽車企業集團化管理，加快產品自我檢驗管理政策出台，進一步激發經營主體活力。

估新能車年產銷1150萬輛 此外，當局將加大產品抽查力度，守牢質量安全底線，打擊不正當競爭行為，規範產業發展秩序；並將不斷深化開放合作，堅持國際化創新、全球化發展，反對貿易保護主義，歡迎各國企業加大在華投資，深化技術合作，支持中外汽車企業聯合開展關鍵技術攻關，共享創新成果，共建全球產業生態。

同一場合，中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒稱，今年上半年，新能源汽車銷量達494.4萬輛，市場佔有率達到35.2%，預計全年產銷有望實現1,150萬輛，中國成為全球新能源汽車競爭的主戰場。