工信部：加快推動自動駕駛汽車商業化
國家工信部官員表示，將持續優化汽車行業管理，深化試點示範，完善標準體系，加快推動高級別自動駕駛智能網聯汽車商業化應用。
副部長辛國斌在中國汽車論壇上稱，要發揮企業主體作用，持續加大技術創新管理，為全球汽車產業的變革貢獻更多的原始性創新技術；堅持可持續發展，堅決抵制不當競爭行為，維護風清氣正的市場環境；堅持開放合作，推動產業發展基本規律，以開放包容的心態加強各國企業的交流合作，取長補短，共同發展。
深化以舊換新 擴大消費
他又指，上半年內地汽車銷量按年增長6.1%，新能源汽車銷量增長32%，20個城市啟動車路雲一體化試點，智能化發展開始新征程；未來將着力保障產業穩定運行，落實汽車行業穩增長工作方案，深化實施汽車以舊換新行動，深入開展新能源汽車下鄉，公共領域車輛全面電動化試點等行動，積極擴大汽車消費，探索開展汽車企業集團化管理，加快產品自我檢驗管理政策出台，進一步激發經營主體活力。
估新能車年產銷1150萬輛
此外，當局將加大產品抽查力度，守牢質量安全底線，打擊不正當競爭行為，規範產業發展秩序；並將不斷深化開放合作，堅持國際化創新、全球化發展，反對貿易保護主義，歡迎各國企業加大在華投資，深化技術合作，支持中外汽車企業聯合開展關鍵技術攻關，共享創新成果，共建全球產業生態。
同一場合，中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒稱，今年上半年，新能源汽車銷量達494.4萬輛，市場佔有率達到35.2%，預計全年產銷有望實現1,150萬輛，中國成為全球新能源汽車競爭的主戰場。
車企方面，摩根大通發表研究報告指，長城汽車(02333)近日發盈喜，預料上半年純利達到介乎65億至73億元人民幣，按年增幅達到377至436%，遠勝該行及市場預期逾50%，故維持對長汽H股「增持」評級，並將今、明兩年盈利預測上調25%及10%，H股目標價從13元上調至18元。該股昨日收報12.48元。
另內媒報道，據工信部官網披露的新產品公示，赫然出現4款小米集團(01810)純電動轎車，其企業名稱為「小米汽車科技」，而非去年11月兩款旗下汽車所示之企業名稱「北京汽車集團越野車」，或反映小米已獲得獨立的造車資質。
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