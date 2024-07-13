圓匯急彈 傳央行撐

每百Yen曾見4.96港元 日股瀉千點3年最甘 日圓匯價近日有轉勢回升迹象。憧憬美國聯儲局9月減息機會大增，加上有傳日本央行再度干預匯市，周四日圓兌每美元曾經由161水平，抽升至157.43，大漲近3%，創2022年底來最大單日升幅；昨日則表現反覆，退守至159關後，又曾衝上157.38。每百日圓兌港元昨日在4.9算爭持長時間後一度彈上4.96。

圓匯反彈，連累近期強勢的日本股市昨日急挫，日經平均指數瀉1,033點或2.45%，創3年來最大點數跌幅，收報41,190點，更令全周升幅收窄至僅278點或0.68%。

推算干預規模220億美元 鑑於圓匯一度反撲，有外媒比較了日央行與經紀商的帳戶數據，推算其於周四的干預規模大約為3.5萬億日圓（約220億美元）。回顧今年4月底和5月初，當局動用9.8萬億日圓（約622億美元）入市。

至於財務省財務官神田真人周五繼續「賣關子」，沒有明言是否入市干預，僅重申日圓近期走勢已與基本面脫節，被投機主導；又強調自年初以來外匯市場非常波動，經已對日本家庭構成影響。

財務大臣鈴木俊一亦不評論是否干預匯市，僅稱匯率過度波動並不可取，對日圓單邊下跌感到擔憂，期望外匯波動保持穩定。不過日本內閣官房長官林芳正同日提及，當局已經準備好採取一切可能的手段來應對匯率問題，反映日本已準備好介入市場以阻止日圓過分下跌。

此外，有指日央行亦正對匯市進行所謂的「匯率檢查」，涉及日圓兌歐元等交叉盤交易。分析認為，今次的干預或減輕央行月底大幅收緊貨幣政策的壓力，事關若然日央行在宣布縮減購債的同時加息，行動可能被視為受日圓波動而行，並非實踐穩定物價的使命。

迅銷軟銀股價齊跌逾4% 至於日股昨日重挫，不少個股更是跌幅顯著，主因擔心日圓轉強打擊出口表現。其中，日經指數最大權重股迅銷，雖然上調了今個財年業績預測，惟股價仍跌4.85%收市，報43,010日圓。

軟銀集團（Softbank Group）股價收市則跌4.4%，報11,395日圓，結束連續12日升浪。與此同時，該企最新收購了曾被視為英偉達（Nvidia）競爭對手的英國AI晶片獨角獸Graphcore，據報涉額逾6億美元，而Graphcore在2020年底的估值為27.7億美元。

另邊廂，由於日圓持續疲弱導致進口成本上升，繼而影響消費，據悉日本政府可能會於下周率先調低今個財年度的經濟增長預測，數字由1.3%下調至1%左右。日前市場則傳出日央行會於本月底下調年內經濟增長預測，而4月時預測數字為升0.8%。

每百日圓兌港元走勢