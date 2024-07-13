東亞：選前美股易遇黑天鵝 宜分散投資

他指，選舉年間，投資市場普遍以美元資產為主導，美股普遍向好，美債收益率有序下降，美元變動不大，商品市場走弱；對美股給予「優於大市」展望。

東亞對港股給予「中性」的季度展望，該行財富管理處高級投資策略師陳偉聰稱，目前恒指2024年預測市盈率約9倍，若後市有政策配合，加上內地北水回歸港股，均有助港股估值重返較高水平。不過，美國選戰恐大打「中國牌」，將限制港股估值上調空間。該行給予恒指目標預測市盈率9.6倍，年底前恒指目標水平為19,900點，並看好中資電訊、中資保險、本地高息股，和電力及可再生能源。

看好人民幣中長線走勢 投資管理處高級策略師黃燕娥認為，若聯儲局如期減息，美元匯價轉弱，加上中美息差收窄，中長線利好人民幣走勢。不過，目前內地經濟反覆，要待有較明顯復甦，人民幣才可大幅升值，料年底人民幣兌每美元見7.08至7.15水平，每百港元最低見約90.8元人民幣。她亦看好澳元、紐元及英鎊的後市表現。