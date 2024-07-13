海外上市利前景 長建漲6%

大和料電能今年息率6.6厘 瑞銀發表報告認為，長建潛在的雙重上市安排可擴大投資者基礎，有助提升其估值，以及創造在香港以外另一個融資渠道。

事實上，消息公布後，英國水務公司的股價上升4至11%。

日資券商大和則考慮到電能於該水務項目僅持股約6%，認為消息對電能基本面略為正面。該行預測，電能今年股息率達6.6厘，形容為十分吸引，因遠高於香港公用事業、內地燃氣及電力公用事業，重申電能的「買入」投資評級。電能昨日收報45.1元，升2.85%。

該行預測長實今年上半年及全年基本溢利將分別按年跌18%及19%，至63億元及119億元，較市場預期分別低13%及21%。長實股價昨日收市報31.7元，升5.49%。