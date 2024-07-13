海外上市利前景 長建漲6%
長江基建(01038)日前公布考慮在海外證券交易所進行第二及額外上市後，公司股價昨日最多曾彈7.45%，高見49.75元；全日收報49.25元，升6.37%。
大和料電能今年息率6.6厘
瑞銀發表報告認為，長建潛在的雙重上市安排可擴大投資者基礎，有助提升其估值，以及創造在香港以外另一個融資渠道。
該行又指，英國水務監管局（Ofwat）將長建和電能實業(00006)的英國重要項目Northumbrian Water在2025至2030年的准許回報率提升0.18個百分點至3.72%，雖然低於該行的預期，但與市場共識一致。此外，允許支出的幅度較預期低，或可為盈利帶來潛在的上升空間；而且決定草案中水費升幅比公司建議的低31%，反映潛在的政治壓力較小。
事實上，消息公布後，英國水務公司的股價上升4至11%。
日資券商大和則考慮到電能於該水務項目僅持股約6%，認為消息對電能基本面略為正面。該行預測，電能今年股息率達6.6厘，形容為十分吸引，因遠高於香港公用事業、內地燃氣及電力公用事業，重申電能的「買入」投資評級。電能昨日收報45.1元，升2.85%。
富瑞降目標價 長實照升5%
至於同系的地產公司長實集團(01113)被富瑞降目標價2.85%至34元，評級為「持有」。該行謂，市場預測長實今年上半年154億元發展項目收入較難達成，主要由於屯門飛揚第一期竣工時間，以及內地銷售持續放緩所致。
該行預測長實今年上半年及全年基本溢利將分別按年跌18%及19%，至63億元及119億元，較市場預期分別低13%及21%。長實股價昨日收市報31.7元，升5.49%。
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