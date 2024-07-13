ETF通擴容添91隻產品

交易所買賣基金（ETF）互聯互通將於7月22日起擴容，昨日宣布ETF通「南向通」將會納入6隻產品，「北向通」則共納入85隻產品。

平安資產管理（香港）資本市場負責人兼首席投資官汪新翼坦言，「南向通」的發展較「北向通」緩慢，期望本港ETF產品能更多元化，豐富投資者選擇，進一步推動ETF市場發展。

海外資產佔資管總值逾半 據該行截至7月4日的數據，ETF通「北向通」有141隻產品，「南向通」則有10隻，規模分別達1.58萬億元人民幣及2,000億元人民幣。單計6月成交額，北向和南向分別錄得215.29億元人民幣及198.33億港元。

值得留意的是，香港證監會2023年度調查結果顯示，去年整體管理資產總值按年增長2%，而淨資金流入則大幅增加3.42倍。在過去5年，非內地及香港投資者的資產一直佔管理資產總值的54至56%，而於香港管理的資產當中，配置到海外市場的比例達到60%。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，調查結果體現了香港資產及財富管理業持續的優勢，特別是正在提升的市場廣度和深度，及其在應對前所未有的挑戰和宏觀壓力方面所展現的韌力。

港持9號牌機構3年增12% 調查指出，過去3年，本港提供資產管理（即9號牌）的持牌機構數目穩步上升12%，至今年6月的2,161家。基金型公司亦不斷增加，去年獲註冊的開放式基金型公司的數目按年增加1.18倍。

產品方面，去年在香港註冊成立的證監會認可基金數目增至914隻，年內表現亦強勁，資金淨流入按年大幅增長93% 至870億元（約111億美元），勢頭延續至今年首季。首季再增加12隻基金至3月底共有926隻，並錄得330億元（約42億美元）淨資金流入，其管理資產總值於去年增長5%，且在今年首季進一步上升3%。