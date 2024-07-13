騰訊獲連環唱好 上望484元

滙豐環球研究發表研究報告預計，騰訊季度收入按年增長7%，非國際財表準則下純利料按年增長27%。當中，本地及國際市場遊戲收入預期將分別增長4%及7%，而廣告及金融科技企業服務收入則預期增長17%及5%。

調高遊戲業務收入增長預測 報告指出，受惠於《地下城與勇士手遊》的推出以及《和平精英》和《金鏟鏟之戰》的強勁增長，騰訊本地手遊次季收入預期按年增長19%，增速較首季的6%明顯加快，跑贏行業表現。國際市場方面，Supercell現有遊戲強勁增長、《爆裂小隊》的新貢獻以及《PUBG Mobile》的反彈，亦帶動期內國際手遊毛收入按固定匯率計算按年增長加快至41%，故上調其2024至2026年遊戲業務增長預期，純利預測相應上調3至4%，目標價從450元升至475元，並維持「買入」評級。

瑞銀則預期，騰訊季度收入按年升6%，經調整淨利潤按年升34%至501億元人民幣，主要受惠高利潤率業務增長，以及聯營公司盈利表現強勁。遊戲方面，估計本地收入按年升5%，熱門遊戲表現仍具韌力。國際遊戲業務方面，該行預期騰訊季度收入按年升幅加快至12%；廣告收入料按年升18%，金融科技收入估計增5%；整體毛利率估計為52.9%，按年升5.4個百分點。故維持「買入」評級，指其仍為該行首選之一，目標價由480元上調至483元。

富瑞料騰訊的高質增長戰略繼續發揮作用，料季度總收入增長約8%至約1,610億元人民幣，維持給予「買入」評級，目標價由480元升至484元。