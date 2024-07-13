恒指收復萬八關 全周報升

科技金融板塊炒上 分析憂息口敏感股難續漲 美國通脹數據低於市場預期，增加市場對9月聯儲局啟動減息的憧憬，港股昨日受帶動，收復萬八點大關，收市升461點或2.58%，致令全周累計得以升493點或2.77%，延續上周升勢。昨日大市成交增至逾1,194億元。不過，分析指出，港股基本因素未見太大變化，且科技板塊已有一定升幅，9月前關於美息走向的消息仍有反覆，故料息口敏感股反彈難持久，提防後市隨時又再回調，宜審慎控制持倉風險。

恒生指數昨日高開187點，升幅一度擴至484點，高見18,317點，全日收報18,293點；國企指數升160點或2.52%，報6,532點；科技指數升85點或2.32%，報3,782點。

專家籲用港交所作指標 亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地消費力疲弱，但市場憧憬內地會推出提振經濟政策，故港股仍有一定支持力度，建議投資者可以在恒指18,000至18,500點水平分段獲利。至於較進取的投資者，則可以用港交所作市況指標，其股價轉弱時開始沽貨獲利。

不過，平安資產管理（香港）資本市場負責人兼首席投資官汪新翼表示，美國最新公布的6月消費物價指數（CPI）表現遜市場預期，增加美國聯儲局減息機會；美元走勢轉弱，引發資金流入估值較便宜的新興市場及港股，從而帶動表現。

寄望北水南下撐起估值 他又指，儘管外資今年上半年淨流出港股逾40億美元，但已較去年下半年淨流出逾77億美元減少，加上內地近期出台的房地產、貨幣和財政政策，預期將有助基本面持續改善。

另外，當局有機會在三中全會期間，推出更多利好政策，有望吸引外資回流。至於南下「北水」，上半年淨流入逾3,700億元，並超過去年，料趨勢會持續，進一步支撐港股估值。

汪新翼表示，截至今年6月底，恒指預期市盈率約8.13倍，較過去10年平均水平低超過一個標準差，估值上會帶來機會。除上述因素外，隨着中港兩地互聯互通機制的範圍擴大，也利好港股走勢，未來12個月港股每股盈利增長預測為7%、預測市盈率為9.5倍，予恒生指數目標為19,500點，最熊及最牛分別睇16,800點及22,150點。

恒生指數近期走勢 息口敏感股昨日領漲