美銀行淨利息收入降 道指高開207

美國高息環境持續了一段長時間，隨着銀行獲取客戶存款的利率成本上升，加息周期剛開始時帶來的淨息差優勢已不復存在，銀行開始要面對更大的經營壓力。其中，富國銀行上季淨利息收入（NII）不增反減，按年大跌9.42%至119.23億美元。花旗的NII亦按年倒退3.27%。至於摩根大通的NII亦雖仍錄得4.44%的按年增長，但按季依然下跌1.45%。

富國去季利息支出增42% 依賴零售及企業客戶的富國銀行，淪為高息環境下的輸家，於截至6月底止一季，利息支出按年赫然大增42.96%，而利息收入僅增長9.86%。對於利息成本與收入增長不對稱，富國銀行坦承這是由於獲取資金的成本大增所致，包括存款下降、客戶轉向高息產品等。

摩通收入純利飆逾兩成 所幸的是，由於利率似乎已經見頂，該行上季的信貸損失撥備（PCL）未有惡化，反而較去年同期下跌。整體而言，富國上季總收入按年僅微增0.75%至206.89億美元；純利則按年下跌0.56%至49.1億美元。該行股價於周五早段曾挫6.59%。

作為全球最大銀行、華爾街「一哥」的摩根大通，乘着第二季美股連創新高之勢，成功令其投資銀行部門大翻身。該行的投行部門收入上季按年大增46.05%至24.64億美元，儘管這是基於去年同期較低的基數，但如此成績依然帶來了驚喜。摩通上季總收入按年增長21.5%，純利則增長25.4%。

至於同樣出現NII按年倒退的花旗，上季純利按年增長10.36%，達到32.17億美元，主要受惠於收入增長及開支減少，惟仍有部分盈利遭信貸成本上升所抵銷。雖然投行業務收入按年增幅達到60.03%，但花旗股價於周五早段仍跌2.36%。

生產物價升2.6%超預期 美股3大指數周五早段向好，道指曾升207點，報39,961點；標指升32點，報5,616點；納指升124點，報18,407點。另外，美國6月生產物價指數（PPI）按年升2.6%，高於預期，反映上游物價依然有通脹壓力。

另外，摩通行政總裁戴蒙一如以往地在業績報告中分享對宏觀經濟的看法，他稱目前全球地緣政治局勢仍然複雜，而且「可能是第二次世界大戰以來最危險」。他續表示，目前經濟仍要面對多重的通脹壓力，包括龐大的財政赤字（財政開支可能會推高通脹）、基礎設施需求、全球貿易重組以及軍備競賽。

他又再次重申，通脹與利率可能會高於預期水平。這番言論與他一直以來主張美國經濟可能「硬着陸」、利率會升至更高水平的立場相符。