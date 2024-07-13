摩根資管料美一年減息5次

美國聯儲局貨幣政策路徑未明，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，在日前美國公布的消費物價指數（CPI）低過預期後，9月減息的機率確實有所上升。他預計，聯儲局會在未來12個月內減息4到5次（累計減幅一至1.25厘），建議投資者維持「60%股票、40%債券」的倉位配置，並逐步增持債券、減少股票配置。

港股炒憧憬 升勢或短暫 許長泰認為，美國總統大選對美股表現影響有限。他舉例指出，支持傳統石化能源的特朗普上一屆總統任期內，新能源股表現反而遠勝石油股；而支持新能源的拜登上任後，油股反而因為俄烏戰爭以及供應受限等因素，反過來跑贏新能源股。

他認為，美股應該分散投資，建議從金融、醫療保健、非必需消費品板塊中尋找機會，不要只集中在指標或少數大型科技股。

中港股市方面，市場憧憬下周舉行三中全會將帶來利好政策消息，港股已率先偷步炒起。不過，他相信短期政策刺激較小，因為三中全會始終不是談論宏觀經濟調控的場合，並預計港股升勢可能較為短暫。

許又提到中國房地產市場疲弱的問題，指即使過去兩年內政府已逐步放寬政策，惟挑戰依然存在，皆因許多居民的購買力變差，就算更容易借到按揭貸款，亦未必願意立即入市，而且炒家也仍在觀望中。

內地樓市淡 去庫存需時 與此同時，樓市交投淡靜令去庫存更加困難，一線城市的庫存已累積到25個月，故相信樓市仍處於整固期之中，回穩仍需要更長時間。

他相信，接下來的三中全會應該不會有新的政策方向，主要仍集中在新產業，如電動車、新能源等老生常談。話雖如此，由於政策進一步支持電動車產業整合並汰弱留強，將有利於龍頭電動車企的盈利能力，因為價格戰將會緩解。