債權人申世茂深圳項目抵債104億
陷困房企世茂集團(00813)的深圳旗艦項目兩度拍賣無人問津，反被債權人入稟用來抵償約104億元（人民幣‧下同）的債務。回看世茂的內地業務實體世茂股份2017年12月豪擲逾239億元投得地皮、擬投資逾500億元，興建多座主打「深港合作」的設施，落得這個下場，令人不勝唏噓。
上月合約銷售額跌21%
事緣已被上交所「DQ」退市世茂股份，早前收到北京市第三中級人民法院的《執行裁定書》，中信信託申請執行其幾家子公司及關聯公司，涉案金額104.25億元，相當於世茂去年底淨資產58.8%。據內媒報道，被執行的開發項目是位於深圳龍崗的「世茂深港國際中心」，原計劃發展成粵港合作的標誌性項目、深圳城市新地標。
不過，其後世茂「爆雷」，北京市第三中級人民法院頒令將上述豪華項目（人才公寓部分除外）公開拍賣，兩次都無人投標，中信信託遂按抵押及查封順位，申請以二拍保留價（104.35億元）拿項目抵償債務，但尚未能了結雙方的債務官司。同樣慘的是，該項目土地使用權價格及在建工程評估值加起來才163.05億元，比投地成本低近32%。
潤建預警半年盈利挫75%
內房寒冬禍延建造業，華潤建材科技(01313)預警今年上半年按年少賺65至75%，因水泥產品及混凝土售價下滑，拖低綜合毛利及綜合毛利率。
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