債權人申世茂深圳項目抵債104億

事緣已被上交所「DQ」退市世茂股份，早前收到北京市第三中級人民法院的《執行裁定書》，中信信託申請執行其幾家子公司及關聯公司，涉案金額104.25億元，相當於世茂去年底淨資產58.8%。據內媒報道，被執行的開發項目是位於深圳龍崗的「世茂深港國際中心」，原計劃發展成粵港合作的標誌性項目、深圳城市新地標。

不過，其後世茂「爆雷」，北京市第三中級人民法院頒令將上述豪華項目（人才公寓部分除外）公開拍賣，兩次都無人投標，中信信託遂按抵押及查封順位，申請以二拍保留價（104.35億元）拿項目抵償債務，但尚未能了結雙方的債務官司。同樣慘的是，該項目土地使用權價格及在建工程評估值加起來才163.05億元，比投地成本低近32%。