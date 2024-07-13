內地新增人幣貸款瀉32% 社融縮兩成

6月內地信貸數據有季尾效應加持卻一樣差過預期，新增人民幣貸款為21,960億元（人民幣‧下同），按年瀉32.15%；同月社會融資規模為32,982億元，按年倒退21.84%。

如是者，廣義貨幣（M2）按年增速再縮至6.2%，M1（狹義貨幣）按年負增長赫然擴大至5%，減去M2按年增幅的「負剪刀差」高企於11.2%。

首6月居民貸款冧47% 中國人民銀行行長潘功勝已放話要改革M1統計方式，但由於M1有企業活期存款，其倒退仍反映企業流動性欠佳，且M1裏的M0（流通中貨幣，可粗略理解為現金），6月底按年升11.7%。按以往方式解讀，「負剪刀差」亦是資金未有流入實體經濟，於金融系統內空轉，對經濟前景悲觀。

不管如何，信貸需求顯然是弱，人行昨亦刻意不提新增人民幣貸款的按年變幅，但翻查歷史數據可知今年首6個月累計按年倒退15.6%，居民部分按年瀉47.9%，短期貸款瀉近八成，國民無意上會兼爭相提前還樓按下，中長期貸款跌19.2%；企業則按年跌14.1%，中長期按年挫16.8%。

官媒再呼籲外界理性看待金融數據，難看不僅因有效融資需求偏弱，也是打擊資金空轉和經濟轉型等多重因素導致，政策就是想淡化「規模情意結」。上月底社融規模按年升8.1%，跟經濟增長和通脹目標基本匹配，且貸款結構不斷優化，如高技術製造業中長期貸款按年增16.5%。

A股爭持 外資買貨27億 更重要是用「業內人士」和「權威專家」放風不會大舉鬆銀根，說再減息要顧及銀行和人民幣匯率，「銀行體系流動性充裕，但有效信貸需求偏弱……貨幣政策靠『放水』是解決不了（挑戰）……長債利率已很低，進一步降息引導實體經濟綜合融資成本下行的空間受到限制。」

官媒又引述「權威專家」提及「改進貸款市場報價利率（LPR）」，指當前LPR報價與最優質客戶貸款利率間有一定偏離，之後要加強報價質量考核，減少偏離，或可借鑑國際經驗用類似SOFR（有抵押隔夜融資利率）的短息為浮息利率的定價基準，提高貸款基準利率的公允性和利率傳導效率。