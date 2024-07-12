股市估市：長牛不息 擁抱印度股市

印度選舉過後，外資陸續回流印度股市，印度孟買30指數（Sensex）繼續創歷史新高，早前突破80,000點大關。當地企業盈利與經濟展望讓股市維持利好勢頭，可考慮以定期定額布局印度股市。

印度股市的市值持續攀升，且增速非常快，相信這是因為印度經濟發展迅速，也同步反映在股價與市值上。印度在莫迪政府多年管治下，透過政經改革，持續增加多方面領域的資本投入，推出多項關於行業改革及條例修訂，締造更好營商環境，透過規劃及推動國家基礎建設及產業發展藍圖，促使印度經濟持續朝正向發展。

今明年企業盈利料增15% 印度股市此輪牛市，國內資金均有積極參與，某程度上，內資已逐漸取代外資主導市場走勢。隨着全球股市持續向上，印度股市應未見頂，尤其是大型股仍在相對低位，預料市場向好走勢還未完結。

隨着當地大選過後，市場又重回基本面，聚焦經濟發展，預估今明兩年印度企業盈利仍有約15%的雙位數增長，建議透過定期定額基金參與印度投資，掌握未來10年的改革成果。

資金持續流入美股基金 另一方面，在資金布局上，可繼續長線布局美國人工智能（AI）概念及科技相關基金。回顧全球股票型基金資金流向，美股基金今年來仍是居全球股票基金資金淨流入之冠，今年以來淨流入987.8億美元，納斯達克與標普500指數已於近期持續創下歷史新高。

美國大選將於11月舉行，正是第三季進場美國「選後行情」時候。根據歷史經驗，自1950至2023年期間的美國總統大選年，標指於年底11月及12月表現最佳，故後市將可期待。在產業選股配置上，半導體晶片、AI及科技股份仍是主流配置。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊