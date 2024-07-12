大行觀點：AI領域藏巨大投資機遇

人工智能（AI）或許是人類歷史上影響最深遠的創新及最大投資機會之一。在最新出版的《人工智能：建立思考框架，把握投資機會》報告中，將可投資的AI領域組成價值鏈進行研究，為投資者提供一個思考框架。

由價值鏈角度進行分析至關重要。在一個快速增長的行業中，快速創新、持續演化的競爭態勢及投資者情緒變化，意味着價值鏈上的不同領域或面臨不同潛在機會。

首先，投資者應確保持有足夠配置。許多投資者在過去幾個月，或多或少都持有一定AI相關投資。惟行業快速增長意味着不少投資者整體上仍然持倉不足。鑑於部分AI龍頭企業的規模之大，投資者或需要以國家股市的角度來考慮權重，而非個股。

其次，側重「賦能層」。雖然市場擔心AI賦能領域產能過剩，或令股價波動，但目前該細分市場的盈利增長能見度較高，同時具備強大的競爭優勢、再投資賽道和合理的估值，是具吸引力的選項。看好驅動數據中心和邊緣運算等AI基礎設施投資的半導體公司。

第三，超大型企業是AI主題的核心。到目前為止，AI熱潮仍然是強者恒強的局面。這是AI投資新格局的一個特徵，而不是缺點。預期AI市場將由垂直整合的「代工廠」和價值鏈上單一領域的巨型公司主導。因此，除了半導體，還看好在晶片、雲端計算和生成式AI模型和應用等領域中壟斷地位的龍頭企業。

中資科企潛力未顯 最後，AI主題並不僅限於美國市場。中國的科技龍頭企業也在AI上進行大量投資，而其當前估值還在ChatGPT推出前的水平附近。預期中國最終將開發出一個與其他地區不同的AI生態系統，這將帶來顯著的變現潛力。

AI市場潛力巨大，預期到2027年，AI創造的價值規模估計可達到1.16萬億美元。現在是投資者評估並抓住這一機會的時機。

瑞銀財富管理投資總監辦公室