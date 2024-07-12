宏觀剖析：內地優化債市邁國際化

數據顯示，去年國際投資者投資內地債市的交易總量超過15萬億元人民幣，其中有三分之二是通過香港的債券通進行，而債券通北向通的日均交易額，在過去7年實現逾30倍的增長。隨着內地經濟的持續發展及金融市場日益成熟，國際投資者對內地資產的配置需求日益增強，政策面亦積極研究推進債券市場對外開放，優化債券市場環境及提升跨境投融資便利化措施。

增強人民幣資產吸引力 中國人民銀行在近期舉辦的「債券通周年論壇2024」上宣布，將啟動支持境外機構使用債券通北向債券，繳納互換通保證金業務，容許境外投資者以北向債券通持有的在岸國債作為互換通抵押品，並受香港證監會及金管局歡迎。

考慮該業務能拓寬人民幣債券作為離岸合格擔保品應用場景，料上線後有助促進債券通和互換通相互協同，如配合更完善的對境外投資者免稅等相關政策，亦能降低境外機構參與互換通的成本支出，提供更便利的投資環境。相信能吸引更多國際投資者透過香港參與內地債市，及提升境外投資者使用人民幣資產的意願，加深香港國際金融中心樞紐優勢，並助推人民幣國際化。

此外，為更好的調控市場流動性和資金面及維護金融市場平穩營運，人行近日亦公布將視乎情況開展臨時隔夜正回購或逆回購操作，並將利率走廊收窄到1.6至2.3厘。相信收窄的利率走廊有利減少市場波動，提高公開市場操作的精準、時效和有效性及防範資金「空轉套利」。連同人行近期宣布推出國債買賣工具，將面向部分公開市場開展國債借入操作等，料此舉可能為配合後續的國債買賣操作。

人行冀引導利率正常化 考慮到新的利率走廊上限，與人行近期宣布借債時的市場10年期國債孳息率2.2至2.3厘相呼應，或顯示人行有意推動利率曲線正常化，引導市場回歸常態，防範潛在的利率風險及資產泡沫，對市場長期發展有利。

短期內，國債價格或面臨調整，仍待觀察後續資金利率情況，以及會否影響信用債市場而觸發市場負面反饋等，方可判斷債市會否面臨持續調整的風險，故建議目前相關投資仍需謹慎。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）