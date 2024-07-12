七成內地生來港升學欲租樓

內地學生來港升學需求不斷增長，對租賃市場帶來推動作用。美聯升學指出，上月就赴港升學作出查詢的同類學生當中，佔約七成同時查詢租樓事宜。

該行顧問高級經理朱恩賢指出，有兩成內地生查詢來港買樓情況，餘下約一成則暫不考慮在港租樓或買樓。而該類學生初到港時，在租樓或買樓時會遇上困難，建議各大專院校考慮夥拍地產代理推出一條龍服務，幫助解決居住問題。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，愈來愈多人才及學生到港，將帶動樓市租務與買賣的需求，特別是各大學鄰近地區，如港島西、紅磡、沙田及大圍等。隨着暑假租賃旺季來臨，預料進一步推動租金水平。

菁雋呎租$64 料屯門新指標 事實上，近期市場錄得不少內地學生租樓個案，美聯梁浩文指出，屯門菁雋高層25室，為實用面積約171方呎開放式單位，最新由該類租客短租半年，成交月租1.1萬元，呎租約64.3元，料為屯門區呎租新指標。

內地生合租單位情況普遍，中原楊頌堯稱，大埔太湖花園10座低層G室兩房戶，實用面積約355方呎，由兩名內地男生以月租1.3萬元承租，呎租約36.6元。該行姚枝榮稱，大圍名城1座南翼中層D室，實用面積約742方呎，套三房設計，成交月租2.8萬元，亦為同類合租個案，並預付一年租金，呎租約37.7元。