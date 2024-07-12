淘大兩房呎價減至萬元 創9年新低

二手樓價持續回落，部分鐵路盤再現新低價成交。牛頭角淘大花園兩房單位減價至335萬元售出，呎價險守萬元關口，創同類型單位近9年新低。

香港置業胡國安表示，上述為該盤P座極低層單位，實用面積約322方呎，一個月前以380萬元放盤，累減45萬元，投資者睇樓3次決定承接，成交呎價約10,404元，低市價約10%。原業主於2011年1月以約212萬元購入，原業主帳面仍獲利123萬元。

鐵路盤上半年近全跌價 中原徐國樺指，奧運站維港灣2座低層D室，實用面積約647方呎，套三房間隔，以銀主盤形式放盤，原先叫價約1,200萬元，累劈341萬元，減幅約28.4%，最終以859萬元沽出，呎價約13,277元，創同類型單位近10年新低價。

事實上，撤辣後鐵路沿線屋苑樓價繼續下挫。中原陳永傑稱，今年上半年全港56個同類二手屋苑平均呎價約13,902元，按年跌約10%，屬8年新低，期內55個屋苑跌價，跌幅達一成佔約59%。而上半年錄2,775宗買賣登記，較去年同期減少約11%，創7年新低。