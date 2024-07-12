沙田住宅地估值最低4.7億

政府推地步伐減慢，今日截標的沙田小瀝源源順圍住宅地，屬今年首幅截標官地。由於市況淡靜，測量師預期發展商出價趨審慎，估值最低約4.7億元。

該地位置鄰近港鐵第一城站，毗連小瀝源消防局，佔地約2.61萬方呎，可建總樓面約15.66萬方呎，買方須興建設有60個名額的長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊處所及停車處等政府地方，相關面積可獲豁免，而項目須於2030年3月底前完成。

預期僅收5標 普縉總監（估值及諮詢）李雋傑稱，近期經濟及樓市偏淡，地皮附近有不同工商物業，鐵路露天路段或帶來潛在噪音問題，估計項目不會以中高檔次包裝，預計招標反應一般。該行料每方呎樓面地價約3,000元起，為市場下限估值。

中原測量師行執行董事張競達認為，地盤周邊發展成熟，涉及金額不高，投資風險較低，估計可收到約4至5份標書。該行料項目樓面呎價約5,000元，折合約7.8億元，為目前最高估值。

此外，市區重建局九龍城啟德道/沙浦道重建發展，今日再次截收意向書，項目佔地約5.71萬方呎，總樓面約51.41萬方呎，預計提供約810伙。市場估值約18億至25.7億元，樓面呎價約3,500至5,000元。資料顯示，該地盤去年10月首次截收意向，當時收到31份意向書。