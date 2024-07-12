會地6項目或下半年登場

樓價年底望回升

梁表示，雖然現時整體環境比較困難，香港樓市有好亦有壞，冀各界同心合力將香港經濟「搞好」，相信「香港經濟好，地產一定好」。他估計，年底樓價有機會升約5至10%，集團會按計劃有序推盤，從來沒有庫存壓力，市況好與不好都會推出盤，「貴有貴賣，平有平賣」。有學者料樓市前景將「一潭死水」，他並不認同，相信經濟逐漸復甦，樓市有支持。