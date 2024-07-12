會地6項目或下半年登場
發展商磨拳擦掌部署下半年推盤大計。會德豐地產最新公布，計劃下半年推售最少5至6個項目，大部分位處市區，可發售單位共約1,342伙。身兼香港地產建設商會執委會主席的該公司主席梁志堅對後市樂觀，估計市況於年底有機會向上。
樓價年底望回升
梁表示，雖然現時整體環境比較困難，香港樓市有好亦有壞，冀各界同心合力將香港經濟「搞好」，相信「香港經濟好，地產一定好」。他估計，年底樓價有機會升約5至10%，集團會按計劃有序推盤，從來沒有庫存壓力，市況好與不好都會推出盤，「貴有貴賣，平有平賣」。有學者料樓市前景將「一潭死水」，他並不認同，相信經濟逐漸復甦，樓市有支持。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，下半年推售的項目包括將軍澳日出康城12B期的第2B座，涉350伙。另有多個市區項目，計有灣仔春園街項目有88伙，以及啟德承豐道19號項目第1期提供361伙；黃竹坑站港島南第6期首期設463伙，何文田太子道西233號項目有75伙。山頂種植道1號亦計劃推出其中5座洋房。他期望下半年開始減息，市況將回穩。
昨日一手市場維持零星成交。恒基地產(00012)的啟德THE HENLEY I，以2,915.92萬元招標沽出第2座30樓A室三房戶，實用面積889方呎，呎價32,800元。
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