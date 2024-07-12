產經

13新盤周末推363伙

柏蔚森I明日首輪發售201伙，其展銷廳人流暢旺。 柏蔚森I明日首輪發售201伙，其展銷廳人流暢旺。
柏蔚森I明日首輪發售201伙，其展銷廳人流暢旺。
柏蔚森I暫收4100票 超購19倍
新盤攻勢持續，據統計，本周六及周日共有至少13個樓盤合共推售約363伙。焦點集中於全新項目，新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森I，明日首輪發售201伙。該盤在過去6日已接獲逾4,100張入票，按首輪價單發售198伙計，暫錄超額認購逾19.7倍。
新世界營業及市務（特別項目）總經理何家欣指，首輪銷售於今日下午2時截票。是次項目採用的網上入票系統，令入票流程更有效率及具彈性，方便準買家之餘，亦更環保。至於市場其他將發售的單位大多屬餘貨盤，以先到先得形式出售，包括恒基地產(00012)長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，將發售8伙。
ONE STANLEY特色戶下周招標
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，上載最新銷售安排，推出四房天際複式戶於下周一起招標發售。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為第11座2樓及3樓C室，實用面積2,566方呎，享全海景，附連價值約2,000萬元的裝修。集團對尚未售出的單位逐步調升內部指引價，料潛在加幅約10至20%。他預期，今年一手豪宅樓價將跑贏中小型住宅，並錄溫和升幅。
此外，啟德澐璟1座27樓A室原於2023年9月連兩個車位以逾1.21億元沽出，呎價約58,401元，售價及呎價曾創當時項目分層標準戶新高，惟該單位近日終止交易。
鄭智荣表示，ONE STANLEY累售11伙，涉額逾9.56億元。鄭智荣表示，ONE STANLEY累售11伙，涉額逾9.56億元。
鄭智荣表示，ONE STANLEY累售11伙，涉額逾9.56億元。
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