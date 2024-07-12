13新盤周末推363伙

ONE STANLEY特色戶下周招標

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，上載最新銷售安排，推出四房天際複式戶於下周一起招標發售。集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，上述為第11座2樓及3樓C室，實用面積2,566方呎，享全海景，附連價值約2,000萬元的裝修。集團對尚未售出的單位逐步調升內部指引價，料潛在加幅約10至20%。他預期，今年一手豪宅樓價將跑贏中小型住宅，並錄溫和升幅。