簡訊一覽
●龍光集團(03380)公布，持有現有票據未償還本金總額超過92%的現有票據持有人已簽署債權人支持協議。同時，截至本周三，子公司深圳龍光控股發行的21筆境內公司債券及資產支持專項計劃（ABS）調整本息兌付安排等議案，均獲得持有人會議表決通過。
●中國財險(02328)於7月9日獲新加坡政府投資公司（GIC）於場內以每股均價9.0865元，增持230萬股，持股量由5.98%增至6.01%。
●卡姆丹克太陽能(00712)收到破產管理署發出的兩份信函，當中表明已據法例向香港高院提出針對公司之清盤呈請，料於7月24日進行聆訊。公司相信呈請由Putana Limited提出，而鑑於一名由公司引入的投資者已就和解願意進一步提供財務支援，公司有信心與Putana達成和解。該股股價昨曾挫39%，收報0.088元，跌33.33%。
●虛擬銀行Mox表示，去年Mox Card錄超過2,800萬宗交易中，有20%為海外商戶進行；另最新數據顯示，今年上半年Mox Card的交易次數按年增50%。
●國際能源機構（IEA）指，今年第二季度全球石油需求按年增長放緩至每日71萬桶；此前預測為每日100萬桶；並料中國在全球原油需求中所佔份額從去年的70%降至今、明兩年約40%左右。
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