股壇MasterMind：美股憂調整 港手機設備股未宜高追

美股持續做好，隨着業績期展開，會否帶來回調壓力？港股昨日反彈，能否突破上落區間？再上要有甚麼催化劑。手機設備股表現醒神，值得跟進？

大聖資產管理基金經理李明德昨日於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，投資者要小心美股有回調壓力，聯儲局主席日前出席眾議院聽證會時表示，不一定要等到通脹回到2%目標樓下才減息，口風似乎有所改變，擔心是否預示經濟數據放緩。他又指，畢竟美股指數及個股都累積不少升幅，再大幅度上揚有難度。

恒指短線或窄幅上落 港股方面，李指市場憧憬內地三中全會推出政策提振經濟，但隨着召開日子愈近，投資者愈有疑問，至今傳出的風聲與市場預期有落差，例如未聽聞有大招刺激房地產。在此情況下，他指大市只能窄幅在17,500至18,500點區間上落。

想知道李明德更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。