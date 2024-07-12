港車北上強制保險 逾20企提供

「港車北上」計劃實施一周年，港府最新數據顯示，平均每7輛合資格私家車中，就有一輛參與計劃。赴廣東省自駕遊司機透過網上審批之後，必須購買內地的「機動車交通事故責任強制保險」（下稱「交強險」），或由香港保險公司推出的「等效先認」保險，形式為於香港汽車保險上附加內地車險，而後者於內地有效，整張保單由一家香港險企出單，毋須分開購買。目前，香港有超過20間險企提供相關保障。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲稱，交強險主要承保第三者責任，為意外引致第三者的人身傷害或死亡、醫療費用及財物受損提供賠償，根據內地法定要求，每次事故的總責任限額為20萬元（人民幣‧下同），與香港車險保額存有差距，若保險賠償限額不足以支付意外賠償責任，車主或司機則需要負責成擔差額。他建議車主，可按自己風險承擔能力，投保時選擇性附加險（即商業險），以獲得更全面的保障，避免帶來不可預計的財政損失。

中港「第三者」定義各異 另外，內地與香港車保條款中的「第三者」定義不盡相同，同車乘客於內地並不屬於「第三者」的定義範圍，因此需考慮加購商業險，將保障範圍擴大至受保車輛車上人員及司機。投保人可視乎需要決定賠償限額，第三者人身傷亡或財產損失可擴至100萬至1,000萬元，車上人員及司機則為一萬至10萬元；保費由數百至數千元不等，按各保險公司及保障範圍而定。

若車輛發生意外，可撥打車保於內地合作險企的服務熱綫申報索償及查詢處理事宜，險企會視乎個別損毀情況而作出相關指引，同時要致電交警部門報案。如果只屬輕微意外，保險公司一般會要求車主將車的損毀部分，用手機拍照上載予公司，然後評定損失；如有需要，險企會派員到達現場查勘。理賠人員亦會作出指引，是否須交警進行處理或涉事雙方可自行協商處理。

港車北上發生意外理賠流程