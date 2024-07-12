理財Campus：買旅遊保勿只比較保費

倘進行高危活動 須留意保障範圍 暑假將至，不少港人家長喜愛扶老攜幼外出旅遊享受假日，不過，7至8月又適逢颱風季節，萬一因惡劣天氣導致行程延誤，更甚者或要滯留當地，不少家庭因此選擇購買旅遊保險為意料之外提供保障。香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，由於不同旅遊人士各有所需，市場上的產品更是琳琅滿目，投保前貨比三家，宜先比較保障額、保費和保障項目等；同時要留意各項除外責任和保單細閱，按個人所需選擇切合自己需要的計劃，切忌以保費高低作為唯一參考。

劉佩玲提醒，投保人要留意行程中的活動會否受保，例如旅程中將進行跳傘、潛水或坐熱氣球等相對高危的活動時，要留意相關活動是否在保障範圍內。投保人可以透過閱讀宣傳單張，或其他網上比較平台就主要保障項目作比較，亦可向保險中介人或保險公司討論相關要求，以獲得最適合的解決方案。

長者幼童保障額或較低 一家老少出行，投保前要留意高齡父母及同行子女歲數是否在計劃的受保年齡上限內，同時要留意長者及子女的保障額可能較成年人為低。根據去年消費者委員會發表的報告，在相同保費的情況下，有部分保險的長者保障低於成年人。

劉解釋，根據衞生署調查，65歲或以上人士的受傷比率較一般人為高；而長者在遭遇意外傷害或患病的比率通常較一般成年人為高，因此部分險企或出於成本考慮，對相關投保人的保費或保障限額作相應調整。不過，隨着港人愈來愈長壽，業界亦已進行一些優化措施，例如將長者投保年齡上限提高至85歲，更有部分公司提供無年齡上限的旅遊保險。

離境後才投保不獲保障 她建議旅客，在確定行程及支付費用或訂金後，應及早購買旅遊保險，以保障各種出發前的意外和突發狀況。大部分保單的旅程取消是指受保人在出發前指定日數內如目的地因自然災害，而需要取消旅程可獲得保障；相反，假如在相關事故發生後才投保，就無法獲得保障。

旅遊保險一般列明受保旅程由香港出發到海外，所以通常都需要於離境前投保，方為有效。若在離境後才投保，保險公司不會承認該保單的有效性，因此，「補買」旅遊保險並不會獲得保障。投保人亦須留意受保旅程起始和終結是受保人住所或香港的出入境管制站。

值得一提的是，旅遊保險的保費以行程啟程日至回程日作計算，假如投保人乘搭凌晨航班離境，需要於數小時前、即前一天晚上便要出發到機場，所以實際啟程日期就是出發到機場當晚，才能涵蓋全程保障。

經常北上可揀年計產品 港人近年亦熱愛在周末北上旅遊購物，劉佩玲稱，即使過關前往內地或澳門時，只要離開香港境內亦屬於旅遊範疇，若發生意外亦受旅遊保險的保障。她建議經常北上的港人，可考慮購買以年計的旅遊保障，以減省逐次購買的成本。