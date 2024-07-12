Tesla因應關稅歐洲市場加價

貿易保護主義的崛起，開始對不同產業產生影響。美國電動車公司特斯拉（Tesla）調高了經典車款Model 3在歐洲市場的售價，包括德國、荷蘭、西班牙等地的官方售價加價約1,500歐元（約1.27萬港元），具體加幅取決於車款的不同版本。據了解，此舉正是為了應對歐盟向來自中國的進口電動車所徵收的臨時關稅。

格羅斯：股價走勢如迷因股 由於輸往歐洲市場的Model 3有部分於上海工廠生產，Tesla由中國運至歐洲的進口車輛須徵收20.8%額外關稅。然而，這些消息似乎無礙該公司的股價升勢，截至周三收市計，其股價已在過去11日累升44.18%，同期表現跑贏一眾大型科技股。不過，「債王」格羅斯（Bill Gross）對此嗤之以鼻，直言Tesla似一隻「迷因股」，明明業務基本面疲弱，股價卻直線上揚。

格羅斯更表示︰「現在每隔一天就會有一隻新的迷因股，大多數都是炒高散貨。」惟他的這番言論亦引起Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）不滿，反過來諷刺格羅斯往往事後孔明「用倒後鏡來做投資決策」，這做方法用在債券投資上沒問題，但股票卻不行。

雙方的爭論亦引起了許多投資者的關注。而事實上，Tesla的業務確實面對不少挑戰，汽車行業數據公司Cox Automative就指出，Tesla今年第二季在美國市場的市佔率已跌至49.7%，是首次降至50%以下，反映其正在失去電動車市場的主導地位；而隨着愈來愈多新品牌加入戰場，未來其地位會受到更多挑戰。