日股首度企穩4萬2關 政府憂復甦停滯

雖然日本5月核心機械訂單按月意外減少，惟無礙當地股市繼續走強。日經平均指數昨日史上首度企上42,000點收市，報42,224點，升392點或0.94%，連同東證指數（TOPIX）均連升3日，東證指數亦繼續創收市新高，收報2,929點，升19點或0.69%。

至於近期氣勢如虹的軟銀集團，股價連升第12日，收市再漲0.8%，報11,920日圓，續創收市新高。另軟銀上周宣布斥資4億英鎊，收購英偉達（Nvidia）競爭對手、英國晶片獨角獸Graphcore，有指是希望連同旗下晶片設計專利公司Arm製造協同效應，打造軟銀版的「英偉達」。

每百Yen兌港元重越4.9算 經濟數據方面，作為衡量日本企業資本支出主要指標的核心機械訂單，5月按月下跌3.2%，較預期升0.8%為差，而按年計，5月日本核心機械訂單增加10.8%。

由於相關訂單統計了日本280家機械廠商所接獲的生產設備用機械訂單金額，並會於6個月後出貨，故被視為日本廠商資本支出的領先指標，內閣府也將機械訂單前景評估，由「回升增長」下修至「停滯增長」。

不過，當地中小企業薪資最新較去年上升2.3%，自2002年以來創歷史新高，亦是連續第3年上升。厚生勞動省日前向討論今年最低工資修改會議提交參考資料，並稱薪資上漲正向大公司以外的中小企業蔓延，反映有可能是推高最低工資上漲幅度的因素。

日圓兌每美元在38年低位徘徊，惟由於美國上月通脹低過預期，本港時間昨晚曾倒升2.86%，高見157.44，每百日圓兌港元重上4.9算。日媒指，日本政府及央行干預匯市。

南韓央行稱評估減息時機 另邊廂，南韓央行連續第12次會議維持利率不變，指標利率保持在3.5厘，符合預期。不過，央行在政策聲明中刪除「通脹預期的上行風險已經加大」的措詞，並指將評估減息時機，以及在足夠長的時間內維持限制性貨幣政策立場。

馬來西亞央行同樣維持利率不變，維持在3厘。央行指，首5個月整體及核心通脹為1.8%，料下半年通脹趨勢向上，惟升幅可控。