財困英企增至近一成

時尚零售重災 憧憬振經濟 鎊匯4個月高 近日多個英國知名品牌相繼裁員，受影響人數逾千，與英國經濟近年積弱不無關係。一間顧問公司的調查指出，去年約9.9%的英國公司陷入困境，不但較2022年的8.4%擴大，也是調查中按年增幅最大的一次。不過，亦有分析員認為，隨着英國工黨上台執政，以及今年有機會減息，加上最新的股市改革，當地經濟活動，特別是樓市將轉趨活躍。

歸咎消費開支放緩 安邁顧問（Alvarez & Marsal）指出，比利時、荷蘭及盧森堡3地陷困公司比例合計才達到10.2%，更凸顯英國企業去年經營困難的處境。該公司財務及營運重組歐洲聯席主管Chris Johnston更直言，英國是被受壓行業影響最大的國家之一，特別是零售、媒體及娛樂等依賴消費開支的行業，以及包括製造業和建築業在內的高成本行業。

調查又強調，消費者開支放緩對英國時尚零售業的影響甚大，目前該行業有21%的公司目前陷入困境。時尚服裝品牌Superdry計劃在債務重組後從倫敦證券交易所退市就是例子之一。

GDP月升0.4%超預期 不過，相較去年，英國今年通脹回落，並且經濟恢復增長。英國國家統計局（ONS）昨日公布，5月國內生產總值（GDP）按月升0.4%，高於市場預期的0.2%，前值為零；按年則升1.4%，也由4月經修正後的0.7%升幅擴大，優於市場預期的1.2%。英鎊匯價獲經濟增長消息提振，兌美元昨日曾觸及1.288的4個月高位，兌港元為10.05算。

其中英國主要的行業服務業，其產出繼4月增長0.3%後，5月亦升0.3%。製造業產出原預計零增長，但卻在5月升0.2%，也扭轉4月時收縮0.9%的境況。建築業產出更由4月時的跌1.1%，轉為5月漲1.9%。

提到建築關連的房地產業，英國皇家特許測量師學會（RICS）公布樓價平衡指數在6月報負17，與5月數字持平，反映樓價無增無減。該學會高級經濟師表示，儘管房地產市場的活動仍然低迷，但前景展望確實略有改善。原因包括借貸成本預期下降，以及工黨政府更加重視住房建設，為房地產業帶來好兆頭。

事實上，當地金融業亦見改革，以吸引投資。英國金融操守局（FCA）昨日刊發新規，被形容為近30年來上市框架的最大調整。自7月29日起生效的主要變更，包括簡化公司在英國上市的資格，上市申請不再劃分「高級」或「標準」上市，全部劃一為「商業公司」上市。另外，亦會取消公司提供收入追蹤紀錄的要求。

英上市新規望吸外資 此外，新規則消除了對重大交易或關聯方交易進行投票的必要性，並為增強投票權提供靈活性。當然，關鍵事件仍需要股東批准，例如反向收購和將公司股票從交易退市等議案。分析認為，本次的改革，將有助倫敦交易所吸引外國公司來上市，特別是一些仍未有盈利紀錄的科技公司。

英國GDP按月變化 英鎊近月走勢