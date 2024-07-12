港人就醫自由料需670萬

一項有關就醫自由度的調查顯示，大灣區整體受訪者預期，實現就醫自由需要550萬元，當中香港受訪者預計需要約670萬元，內地居民預計的門檻則約450萬元，均同樣相當於其大約10年的家庭收入。

醫療費10年或增17% 結果又顯示，整體受訪者預計未來10年醫療開支增幅可達16.4%，而港人更預測增幅將達17.7%，較大灣區內地居民的預計升14.3%為高。此外，56%整體受訪者表示過去3年曾使用跨境醬療服務，更有超過七成每年多次使用此類服務。展望未來幾年，有意增加使用跨境醫療服務的大灣區內地居民佔比更達90%，遠高於香港的48%。

儘管如此，受訪者普遍認為跨境醫療服務仍有很大改善空間，其中44%表示服務質素是令其卻步的一大原因。這對港人而言尤其如此，54%認為跨境醫療服務質素有待提升，遠高於大灣區內地居民的35%。對大灣區內地居民而言，就診流程複雜（例如醫療行政程序的差異）是其面對的最大挑戰有，有44%，其次為醫療費用高品，有42%，以及可供選擇的醫療機構或服務有限，有35%。