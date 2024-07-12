華為傳下季推三摺屏機

消息指，華為最快會在今年第四季推出三摺疊屏幕裝置，將會是行業內第一款量產商用的三摺機型。由於摺疊屏幕裝置本身定價較高，估計此次華為三摺疊屏幕定價會更貴。

華為很久之前就申請了三摺疊屏幕的相關專利，摺疊狀態下基本保持直板手機常規大小。但在展開三摺疊屏幕後，可以得到遠超市面所有摺疊屏幕手機的屏幕尺寸，滿足日常使用的同時，還能一定程度上替代平板電腦，成為更加便攜的移動裝置。售價方面，參考目前華為摺疊屏幕產品售價在一萬元（人民幣‧下同）以上，後期華為三摺疊屏幕量產售價不排除突破兩萬元。

調研機構W14-W26發布的最新報告顯示，今年第二季度中國手機市場排名中，vivo以近1,200萬部激活量排名第一，小米以1,000萬部位居亞軍；蘋果公司（Apple Inc.）位列前三，華為從第一季的亞軍跌至第5，第二季開通990萬部，雖比去年同期大幅增長42.53%，但比第一季的1,058萬部，減幅逾60萬台，市佔率跌破15%。

擬發10億第一期中期票據 此外，華為投資公布，擬發行年內第一期中期票據，期限為10年，發行規模為10億元，申購區間確定為2.4至3厘，申購期由今日起至7月15日。

另內媒報道，華為上海青浦項目日前已全部建成，正式命名為「華為練秋湖研發中心」。資料顯示，該研發中心總建設用地逾2,400畝，總建築面積逾187萬方米，投資逾100億元，建成後料可吸納逾3萬名科研人才。