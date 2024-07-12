德電訊商擬換走中企5G設備

目標5年內完成

消息指出，有關協議為德國電訊（Deutsche Telekom）、Vodafone及德國Telefonica等電訊商有更多時間更換重要零件。根據由安全考慮促成的初步協議，電訊商會首先在當地核心網絡的5G數據中心放棄使用華為及中興等企業的技術；而到了第二階段，天線、傳輸線及信號塔內的中國企業組件將會在2029年前排除。