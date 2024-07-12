德電訊商擬換走中企5G設備
德國政府與當地電訊商據報原則上達成協議，在未來5年內逐步淘汰5G網絡內華為及中興通訊(00763)等中國企業的組件設備。
目標5年內完成
消息指出，有關協議為德國電訊（Deutsche Telekom）、Vodafone及德國Telefonica等電訊商有更多時間更換重要零件。根據由安全考慮促成的初步協議，電訊商會首先在當地核心網絡的5G數據中心放棄使用華為及中興等企業的技術；而到了第二階段，天線、傳輸線及信號塔內的中國企業組件將會在2029年前排除。
德媒引述德國內政部消息指，目前雙方仍未簽署最終協議，有關談判仍在進行，強調政府是按照國家安全和中國策略採取行動，以減低潛在安全風險和依賴。
丹麥電訊諮詢公司Strand Consult早前便引述數據顯示，許多歐洲國家對中國5G設備的依賴度十分高，其中塞浦路斯依賴度達100%、挪威逾七成、奧地利逾六成、德國近六成、英國亦超過四成。
當中，在德國的13.4萬根5G天線中，據報就有約8萬根是由華為提供。
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