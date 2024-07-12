華電動車商2030年恐剩13%獲利

內地電動車產能過盛，減價戰戰火不斷。金融顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）預計，到2030年在內地現有的137個電動車品牌中，只有19個能實現獲利，比例僅13.8%，其他的品牌將會退出市場，或在小眾市場下繼續求存。

雖然在過去一年，內地汽車平均售價下降13.4%，但艾睿鉑指，車廠的平均利潤率卻逆勢增長，顯然是電動車製造商透過擠壓供應商利潤而達致，各公司並快速將新型車款推向市場，以削減成本。該顧問公司的駐上海董事總經理Stephen Dyer更直言：「只要是大企業仍然有正毛利率，價格戰就有空間打下去」。

比亞迪目標價被調高 該行預測，至2030年底，內地車廠在全球的市佔率將達33%，而新能源汽車銷量市佔更達45%。歐盟率先向中國電動車加徵關稅，故該行將內地在歐洲汽車市場市佔率從預測的15%下調至12%。

國家商務部昨日表示，目前中歐雙方正在就電動汽車反補貼案進行磋商，事實和規則是磋商的兩大支柱，希望歐方正視歐盟業界反對貿易保護主義措施的事實。

德國資產管理公司DWS指出，由於中國的大量供應，電動車產業正面臨全球嚴重產能過剩並引發價格戰的問題。市場普遍預期行業整合勢在必行，汽車製造商之間的競爭可能不限於電動車價格與品質，還會擴展到企業的財務實力之爭。