內地股債上月外資淨流出逾171億

國際金融協會（IIF）統計顯示，中國股市及債市在6月錄得外資淨流出，分別涉約13億美元及9億美元，折合約171.6億港元。各地對人民幣看法各異，瑞銀一份針對央行調查報告指出，5間將人民幣納入為其新的儲備貨幣，但同時有兩間放棄。

據IIF數據，6月亞洲新興市場錄得資金淨流入151億美元，新興市場整體連續第8個月出現淨流入，涉161億美元，其中112億美元流入債市，49億美元流入股市。

願投資人幣央行比例減 在岸人民幣昨日收報7.271兌每美元，較周三收市價升49點子，自近8個月低位回升。人民幣中間價稍為回升，報7.1339兌每美元，但與市場預測仍偏離近1,400點子。為維護銀行體系流動性合理充裕，中國人民銀行昨日開展20億元人民幣的7天期逆回購操作，中標利率保持在1.8厘，沒有投放或回籠資金。

由於擔心中國經濟放緩，對人民幣計價資產的需求有所下降。瑞銀對40間管理逾15萬億美元、共佔全球外匯儲備一半的央行進行調查，已投資或正在考慮投資人民幣的比例從去年72%下降至70%，創2017年以來最低水平。

外儲「武器化」最惹憂 隨着全球地緣政治風險不斷上升，該調查發現，各國央行儲備經理愈來愈擔心貨幣資產的安全，有三分之一受訪央行將外匯儲備「武器化」列首要風險，是去年的兩倍。有87%認為地緣政治衝突進一步升級是最大危機，包括俄羅斯和烏克蘭、中國和美國及中東局勢。

歐盟成員國今年5月批准利用凍結俄羅斯主權資產所產生的利潤，支持烏克蘭的復甦和軍事防禦。報告指出，令人憂慮的是，若衝突升級，央行資產可能會受到制裁、扣押或動用。有41%受訪者表示，基於憂慮中美之間緊張局勢升溫，其地區及貨幣資產正進行多元化配置，以分散風險。

瑞銀資產管理公司全球主權市場主管Massimiliano Castelli指，相關事件增加外匯儲備不再被視為央行避風港的風險，黃金可能「因持續的地緣政治趨勢而復活」。調查顯示24%受訪者去年增持黃金，30%今年有意增持。