內銀傳須降債券風險

A股回勇 官方放風否認禁程式交易 中國證監會從借貨沽空及程式交易兩路進一步限制大市沽壓，A股周四回勇，且有成交配合，滬綜指乘勢反攻3,000點關，收市報2,970點，升1.06%。然而，強行改變市場制度始終有悖市場化，官方放風否認禁絕程式交易，但同時加緊整頓金融系統隱患，市傳已要求部分銀行縮減債券持倉風險。

深圳股市升勢更勁，深成指升1.99%，收報8,870點；深圳創業板指數升2.06%，收報1,685點。滬、深兩市總成交額按日升約16%至約7,870億元（人民幣‧下同），滬深兩市亦再錄淨買入30.45億元。

保利發展半年純利跌38% 專家對中證監今次出手的評價多為「提振信心」，但憂令成交萎縮，不利券商。內媒收市後紛紛報道一名「業內人士」回應「程序化交易加劇市場下跌……目前市場環境下應當暫停或取消程序化交易」，似是官方放風，大意是程序化交易對市場影響有好有壞，應理性客觀看待，不能拒之門外，也不是聽之任之」，「為中小市值股票提供流動性支持……量化交易呈現逆勢交易特點，可平抑市場短期大幅波動，市場急跌時可起『煞車』作用。」

中美角力令中國經濟廣遭看淡，但也推動「新質生產力」發展。深圳上市的晶片生產設備大廠北方華創發盈喜，以中間值計，收入按年增長45.67%，扣除非經常項目的純利按年增長53.67%，單計次季則分別按年增長40.83%及35.68%，原因包括應用於晶片領域的刻蝕、薄膜沉積、清洗等裝備市場佔有率持續穩步攀升，顯然受惠中國晶片國產化。

專家估人行拒大舉放水 事實上，樓價下行削弱本已疲弱的消費信心，「新質生產力」亦未必能彌補房地產對經濟的貢獻。外媒調查顯示，經濟師平均預測內地今年次季經濟增長有5.1%，第三季及第四季分別減速至4.8%及4.7%，但為免加重人民幣下行及對銀行盈利的壓力，專家相信中國人民銀行未必願意大舉放水，估計進一步寬鬆只有今季下調一年期貸款市場報價利率（LPR）0.1厘、金融機構存款準備金率0.25個百分點。

經濟不景令銀行經營陷困，近期債市強勢少不了銀行的參與，因為銀行急求生息資產提高收入，問題是一旦債市逆轉就可能蒙受帳面損失，中國人民銀行部署沽國債除了穩匯率，亦要銀行好自為之。消息指，地方金融監管總局着手檢查下轄銀行的債券倉位，指示一些村鎮銀行降低倉位的平均年期，降低長債的風險集中度，避免出現中國版硅谷銀行（SVB）。中國10年期債息昨低見2.271厘，澳新銀行估計將於2.25厘見底。

滬綜指年內走勢