小紅書獲創投DST入股 估值逾千三億

英國媒體報道，內地社交平台小紅書最近幾周向現有和新投資者出售股份，更獲風險投資公司DST Global入股，惟DST未有披露入股規模。連同紅杉中國、高瓴資本、博裕資本和中信資本加碼投資，小紅書最新估值達到170億美元（約1,326億港元）。

小紅書據報自去年開始賺錢，純利約5億美元（約39億港元），收入約37億美元，令上述機構投下信心一票，也得到風投公司GSR Ventures和新加坡主權基金淡馬錫支持。據推算，小紅書去年的月活躍用戶達3.12億，較前年增長20%，成為去年內地增長最快的大型社交平台。

報道指，自去年起，淘寶的搜索權重分配體系已從「五星價格力」調整為按商品交易總額（GMV）。今年上半年，多個類別產品的「五星價格力」已逐步取消，未來淘寶將不再把「五星價格力」作為所有商家統一標準，而是允許適合且有意願商家參與其中。

「五星價格力」是淘寶推出的一個價格評估體系，該體系根據單品在淘寶內外同款商品的價格情況，給出一至5的星級評分，用以判斷商品在市場中的價格競爭力。該體系下，商品價格愈低，其獲得的流量愈高。

此外，阿里旗下物流旗艦菜鳥集團的自營快遞品牌菜鳥速遞宣布，於廣州升級同城快遞服務，率先在廣州增城、白雲、黃埔、天河、越秀、海珠、荔灣及番禺8大區域推出「同城當日達」服務，下午2時半前下單保證可於當日送達，同時收費減半。