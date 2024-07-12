特步主品牌在華銷售增 股價漲6%
多隻體育用品股昨日顯著做好，以特步國際(01368)升6.38%領漲。特步公布內地業務營運狀況，截至6月底止的3個月，其主品牌零售銷售（包括線上及線下渠道）按年增長10%，零售折扣水平約七五折；至於今年上半年，主品牌零售銷售按年錄高個位數增長，渠道庫存周轉約4個月。
李寧(02331)昨亦升1.88%。投行麥格理發表的研究報告指，該企線下零售額受壓，將出現高個位數下降；而線上零售額將增長低雙位數，較首季有所放緩，將影響公司第二季整體表現。假設線下及線上零售額比例為80%及20%，料零售額將出現低至中個位數跌幅；又提到雖然線下流量疲軟，但線下和線上折扣應該會得到改善，相信這種情況會持續到今年上半年。
李寧安踏遭削目標價
該行預期，李寧上半年收入按年增1%，營業利潤跌17%，淨利潤降21%。該行又將李寧2024至2026年的淨利潤預測分別下調4.8%、4.9%及4.7%，以反映下調的收入及利潤率預測。綜合上述預測後，該行削李寧目標股價5%至25.9元，投資評級為「跑贏大市」。
花旗則將安踏體育(02020)2024年的目標市盈率從21倍下調至19倍，以反映其增長放緩的風險。該行又削該股目標價約13%至87.5元，維持「買入」評級。安踏昨收升4.05%至71.8元。
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