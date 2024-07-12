特步主品牌在華銷售增 股價漲6%

李寧安踏遭削目標價

該行預期，李寧上半年收入按年增1%，營業利潤跌17%，淨利潤降21%。該行又將李寧2024至2026年的淨利潤預測分別下調4.8%、4.9%及4.7%，以反映下調的收入及利潤率預測。綜合上述預測後，該行削李寧目標股價5%至25.9元，投資評級為「跑贏大市」。