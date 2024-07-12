迅銷上財季中港盈利大跌
仍調高全年盈測 靠UNIQLO日本海外佳績力撐
經營UNIQLO及GU等品牌的日本零售巨頭迅銷(06288)上調今年8月底止本財政年度的業績指引，主要是5月底止第三財政季度，旗艦服裝品牌UNIQLO在日本及海外多地錄得收入與盈利俱增，偏偏內地和香港收入下跌且盈利「大幅」倒退、內地同店銷售倒退，難怪業績發布會加添由大中華區行政總裁潘寧講解門店經營改革方案的環節。
就本港UNIQLO績劣，原因僅「罕見大雨連綿等不佳氣候」；關於最大單一市場——內地的解釋就詳盡得多，可謂「內外交困」。
華16%門店人流差
「外部原因」頗具參考價值，包括疫情封控壓抑的需求去年同期釋放，推高基數，以及「消費意欲不振」、「商場競爭激烈，旺丁能力有異」。這個大集團對消費模式的分析也是亮點，如「疫後內地顧客消費思維有變，對商品與服務愈益揀擇……『性價比消費』在年輕一代尤為顯著」、「質素差不多就買較便宜者，不追求品牌」，「愈益重視可信、舒適和運動」。
迅銷並非完全「賴地硬」，「內部原因」包括未有按各地氣候推出切合顧客需要的衣物，以及多達150家分店門可羅雀。以2月底全國門店數量計算，16%屬於「月度生意額低迷」的門店。
不過，迅銷對內地仍充滿信心，指主要城市84%的消費者光顧UNIQLO多於一次，56%把UNIQLO列為5個買得最多的品牌，目前市佔率未夠2%，潛力仍大，以及上財季電商渠道生意額有雙位數增長，所以仍有多項目標，如「未來每年開店50至80間」、「電商佔收入30%」，以及2028年8月底止財年大中華收入達一萬億日圓（約483.51億港元）、「將來開夠3,000店、年收入3萬億日圓」等。
改革內地開店策略 扼要重質
為使內地業務重拾高增長，迅銷改革開店策略，扼要是「重質多於重量」，嚴選「能體現品牌價值、本地客會長期光顧」之地。戰術操作包括本財年起3年每年置換50間門店——關閉月度收入低的分店，搬去更好的地方；同時把商場分店翻新和擴大，務求延續「店均收入升至現時1.5倍」的效果；並擬於重慶、成都、天津、西安、昆明、鄭州等「潛力大」的都會，開設有「壓倒性存在感」的旗艦店。
另外，迅銷提到，中國幅員廣袤，氣候各異，陳列的產品亟需因地制宜，並提出「全員經營」，下放權力予店長，使其設法創造需求，又稱中國是人才寶庫，拓展海外貢獻多。
按年多賺37% 末期息料更多
儘管UNIQLO在華有場艱辛的「逆境波」要踢，但迅銷上財季仍按年多賺37.35%，UNIQLO及GU都見毛利率擴闊，苦於通脹的歐美均見收入和盈利大增，日本方面受惠遊客免稅消費增多。該企上調本財年收入指引約1%，但純利指引就提高14.06%至3,650億日圓（按年增長23%），每股末期息指引調高至225日圓。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：