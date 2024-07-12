美通脹回落 10年期債息挫 道指低開

美國通脹數據有所回落，6月消費物價指數（CPI）按年上升3%，低過市場預期的3.1%；撇除能源及食品的核心CPI按年升3.3%，同樣低過預期，並且是2021年4月以來最小的漲幅。數據公布後，美國10年期國債孳息率應聲下跌，一度跌穿4.2厘大關，低見4.188厘。

首領失業救濟少過預期 反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場最新估計9月開始減息的機率達到88.8%，而數據公布前只有約七成。利率期貨市場亦開始更大幅度為今年內減息3次或以上（累計減幅0.75厘或更多）進行定價，預計機率達到41.7%，比起先前估計的27.5%有明顯增加。

從CPI的分項數據來看，6月住屋成本的通脹（按年升幅）仍有5.2%；按月則上升0.2%，按月增幅較先前4月、5月時的0.4%有所放緩，可能是核心通脹回落的良好信號。至於食品通脹已回落至2.2%，能源更是只有1%，基本上已不構成重大的物價上升壓力。

另外，美國上周首申領失業救濟人數為22.2萬人，低過預期，截至前周止持續申領人數為185.2萬人。美股3大指數周四早段偏軟，道指曾跌98點，報39,623點；標指跌22點，報5,611點；納指跌185點，報18,462點。反映小型股的羅素2000指數卻大漲64點或3.15%。

研究機構晨星（Morningstar）指出，自2022年底以來，科技和通訊產業已從兩個最被低估的產業，轉變為目前「被高估」和「完全合理估值」的產業，但過去一年半內取得成功的押注，不太可能在未來繼續奏效。該機構首席美國市場策略師Dave Sekera表示，隨着股市進一步上升至估值過高的區域，建議繼續增持價值股和小型股。

Costco調升會員年費 企業消息方面，美國大型倉儲式連鎖超市Costco宣布，北美地區基本會員年費上調5美元，至65美元；而更高級別的會員年費則增加10美元，至130美元。今次加價料影響約5,200萬位會員，亦是該公司自2017年6月以來再次加會員費，兩次加價距離達7年，比起歷史上5年加價一次的做法相隔更長，原因是此前通脹太高，管理層不希望增加會員的額外負擔。Costco股價早段曾跌3.2%。