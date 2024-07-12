高盛資管：宜增持日股 吼美能源工業板塊

Neill Nuttall稱，高盛資管對中國股市只持「中性」看法。

中港股市表現陰晴不定，想規避風險惟又想涉足中國投資，轉吼中國以外（Outside China）的其他資產成為了新常態。高盛資產管理多元資產方案聯席首席投資總監Neill Nuttall稱，由於中國以外的市場仍與內地有一定關聯，包括銅等大宗商品，以至澳元等商品貨幣，所以可作多元化配置，捕捉機遇。

不過談到中國股市，他指只持「中性」看法，強調雖然估值偏低，但觀乎目前不少大錢傾向將資金泊入債市等固定收益投資產品，所以認為市況好轉的前提，是要看到內地資金要重泊股市。

具體資產配置策略方面，高盛資產管理指現時偏好股市，建議「增持」環球股市，尤其是日股；至於聚焦美股，Neill Nuttall則指可「增持」能源及工業板塊，因觀乎能源股較整體市況略為跑輸，而工業股則受惠晶片熱潮及美國通脹削減法案。

AI處發展初階 不建議減持 至於近期人工智能（AI）概念股當旺，他指該行並不建議作出減持，因其發展進程非常實在，而現時大家只身處在AI初期階段，相信AI革新速度與昔日的互聯網革命有過之而無不及。

日股方面，他提及該行多個月前已配置相關倉位，分析應可作中線而非短線部署，原因是留意到當地無論結構還是周期性因素均有所改善。他解釋，由結構因素看日企正進行持續多年的回購行動，另觀乎當地有43%企業盈利來自日本之外地區，日圓貶值帶動出口，日企同樣受惠。