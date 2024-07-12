會財局指中小型會計師行查察未如理想

會計及財務匯報局（簡稱「會財局」）2023年度的查察結果顯示，佔公眾利益實體審計市場89%的大型會計師行（即類別A）表現有所改善，約45%或14個查察項目被評為毋須或只需要有限度改進，惟中小型會計師行（即類別B及C）是零，表現仍未如理想。該局主席黃天祐表示，未有因個別事件而憂慮個別會計師行及本港整體會計及審計業出現問題，但強調會計師行及企業領導層在維護審計質素方面具關鍵角色。

適時公布羅兵咸調查結果 會財局2023年度共查察56個公眾利益實體項目（如上市公司）及42個非公眾利益實體項目。在大型會計師行中，有約16%或5個項目被評為需要大幅改善。其中，羅兵咸永道及安永沒有項目被列為最低級別「需要大幅改進」，而國衛則連續兩個年度無項目獲評為「好/需要有限度改進」。

行政總裁賴翠碧表示，樂見會計師行領導層基於該局以往的查察結果、指引及提醒不斷作出改進，部分中小會計師行表現也有改善。儘管部分項目仍須大幅改善，但情況無前一年般差，即「出現本質不可接受」的失誤。

該局仍正就對會計師行羅兵咸永道的中國恒大審計質素指控進行獨立調查。她指出，將適時公布調查結果，而局方調查只針對該公開信中牽涉其監管職能的部分，以及羅兵咸永道在中國恒大單一案件的質量管理系統，而非該行所有項目。另基於調查過程保密，不回應在過程中有否接見撰寫公開信的人士及該行管理層。

新股轉活 刺激審計需求 黃天祐補充，基於與內地監管機構的合作備忘錄，雙方有就案件共同調查，並呼籲公眾最好直接、具名向局方投訴，因較匿名投訴更有效跟進，令處理更具效率，且強調會保密處理。

他又指，許多公司從成本角度考量審計工作，重申良好的審計工作是確保財務報告質素的關鍵，對企業發債、收購等其他金融活動有幫助，並寄語金融業界持份者「名無翼而長飛，道無根而永固」，無論是會計師行或企業，建立好的品牌、名譽及企業管治，其業務方能持續發展。

另黃天祐提到，香港新股市場近期漸見活躍、可持續匯報需求增加等，認為本港對審計行業的需求「無得跌」。