長建研海外第二及額外上市

長建公布，公司不時考慮及評估不同的策略性機遇，為股東創造最大價值，目前正在考慮的機遇之一，是在不進行任何集資的情況下，將公司股份在海外證券交易所（例如倫敦證券交易所）進行潛在第二及額外上市。

長建股價昨日收報46.3元，升2.66%，成交1.43億元。該企表示，潛在第二及額外上市可讓公司身處不同地域的股東受惠，同時有助提升公司的形象，並提供更廣闊的市場進行公司的股份交易。

英水務項目初步准加價 大和評論，暫時難言長建赴英上市能否消除其估值折讓，但英國水務監管局（Ofwat）初步掃除了長建前景一個不確定性，就是初步制訂該企英國重要項目Northumbrian Water在2025至2030年的准許回報率提升至3.72%，加價幅度等比公司所提出的僅低少許，以長建預測股息回報率吸引，這次監管重設可望成為股價今季跑出的起點。