港股急反彈 恐淪逃生門
憧憬內地出政策 倘落空後市有排煩
港股自5月中旬衝上近兩萬點的今年內新高後掉頭向下，重回年初水平。隨着內地下周即將舉行三中全會，加上作為中國傳奇企業家、阿里巴巴(09988)創始人馬雲突然回國現身杭州，由於時間點着實巧合，市場憧憬會有更多重振民營經濟的政策出台，希望能夠一掃經濟陰霾，帶動恒指昨日少有地「大升」360點。不過，單靠一些捕風捉影的消息，恐難支撐港股繼續揚升，一旦後續未有更多消息跟上，這次低位反彈只怕淪為「最後逃生門」。
港股昨日總成交1,004億元，大市沽空比率15.95%；港股通淨流入4.73億元。從技術走勢來看，恒指昨收報17,832點，重上俗稱「牛熊分界線」的250天移動平均線以上，看似是利好信號。不過，若將目光放得更長遠，5月中旬以來恒指已展現出長期下跌趨勢，而20天線（目前在17,912點）才是下降通道的頂部，近期每次反彈都止步於此界線。
馬雲傳回國 阿里升逾3%
更重要的是，三中全會未必會有實質的政策出台，屆時希望反而會變成失望。著名經濟學家、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）直言，外界對該會議的憧憬是「不切實際的期望」（Unrealistic Expectations）。他又指出，西方人應對挑戰時更注重具體的解決方案，中國人則更重視管理，因此「我們的答案往往不是中國的答案」；並估計這次三中全會重點也同樣會落在管治，而目前中國面對的問題──包括房地產危機、地方政府債務問題、經濟轉型與再平衡等，都不太可能得到解決。
投資界亦對政策消息持觀望態度為主。大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳表示，不建議投資者偷步部署政策消息，因為三中全會未必會有太多經濟相關的政策出台，惟他認為恒指只要守穩17,300至17,500的區間，暫時也不用過度悲觀。宏滙資產管理有限公司投資總監郭家耀指出，於大手政策出台前，大市反彈空間不多，料短期仍處上落格局，18,000點會有阻力。
地產股揚 新世界飆半成
事實上，昨日大市上升的一大動力，在於沉寂已久的本地地產股「忽然活躍」，其中又以新世界發展(00017)升5.51%領跑，富瑞在近日的研究報告中提到，第三季度發展商可能會加大新盤降價幅度，惟強勁的租賃市場可支持收租回報率，吸引投資需求。該行續指，樓市負擔能力轉弱乃是受到周期影響，穩健的需求將支持長遠的住宅銷售，而現金流改善亦有望為地產股帶來正面驚喜。
雖然有大行配合唱好，但如今樓市形勢有目共睹，發展商亦不斷劈價出貨，要說地產股已迎來轉機也只怕言之尚早。同樣有地產業務的港鐵公司(00066)遭中信里昂大削目標價30%至26元，原因是未來其經常利潤預計只會「適度增長」。
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