港股急反彈 恐淪逃生門

港股昨日總成交1,004億元，大市沽空比率15.95%；港股通淨流入4.73億元。從技術走勢來看，恒指昨收報17,832點，重上俗稱「牛熊分界線」的250天移動平均線以上，看似是利好信號。不過，若將目光放得更長遠，5月中旬以來恒指已展現出長期下跌趨勢，而20天線（目前在17,912點）才是下降通道的頂部，近期每次反彈都止步於此界線。

馬雲傳回國 阿里升逾3% 更重要的是，三中全會未必會有實質的政策出台，屆時希望反而會變成失望。著名經濟學家、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）直言，外界對該會議的憧憬是「不切實際的期望」（Unrealistic Expectations）。他又指出，西方人應對挑戰時更注重具體的解決方案，中國人則更重視管理，因此「我們的答案往往不是中國的答案」；並估計這次三中全會重點也同樣會落在管治，而目前中國面對的問題──包括房地產危機、地方政府債務問題、經濟轉型與再平衡等，都不太可能得到解決。

投資界亦對政策消息持觀望態度為主。大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳表示，不建議投資者偷步部署政策消息，因為三中全會未必會有太多經濟相關的政策出台，惟他認為恒指只要守穩17,300至17,500的區間，暫時也不用過度悲觀。宏滙資產管理有限公司投資總監郭家耀指出，於大手政策出台前，大市反彈空間不多，料短期仍處上落格局，18,000點會有阻力。

恒指年內表現 昨升幅最大藍籌股以「超賣反彈」為主