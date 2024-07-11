專家樓評：唐樓申按宜掌握審批要求

新樓實用率愈來愈低，若希望以有限預算購買實用率較高物業，或許唐樓是選擇之一，加上日後有機會被市建局或地產商收購重建，有機會獲可觀收購價，因此唐樓受部分投資者青睞。

目前香港大部分唐樓地處油尖旺、港島及土瓜灣一帶，該類物業特色是層數少，樓高僅約5至6層，不設升降機，因為入場門檻低，獲投資者及上車客垂青。值得注意的是，唐樓按揭申請比普遍私樓複雜，稍不留神，或將影響批核結果，就此闡述唐樓按揭成數、還款年期等需要注意的事項。

唐樓可承做的按揭成數，與一般私人住宅物業無異，透過按揭保險計劃，樓價1,000萬元或以下可借最高九成，1,000萬元以上至1,125萬元以下最高可借八至九成，上限900萬元，以較低者為準；至於1,125萬至1,500萬元最高可借八成，1,500萬元以上至1,715萬元最高可借七至八成，上限1,200萬元，以較低者為準；而1,715萬元以上至3,000萬元最高可借七成。

視乎樓齡 還款期上限30年 按揭年期方面，多數銀行會以「75減」樓齡或人齡計算，上限為30年。不過，不少唐樓樓齡超過45年，申請按揭時一般都不能承做30年按揭。

估價方面，唐樓成交疏落，銀行難以根據最近成交價為單位進行估價，加上樓齡較高，銀行估價更嚴謹，或會派員上門驗樓視察，若發現單位質素參差，欠缺保養或涉及大規模改動，如僭建或違規改建成劏房，銀行會根據情況而調低估價，甚至拒絕批出按揭。每間銀行的估價準則不同，建議一次過向數間銀行申請按揭，貨比三家，選取最理想的估價。

最後，唐樓按揭申請審批會比一般私樓需要更多時間，建議買家及早做好準備，預留至少兩至3個月時間申請按揭，以免失預算。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦