大行觀點：通脹頑強致環球幣策分化

今年以來，美國經濟增長一枝獨秀的走勢似告暫停。雖然美國及其他經濟體的增長差距收窄，但差距可能在明年又再拉開。隨着經濟增長再次出現差異，預期美國與其他主要發達國家（如歐洲和英國）之間的貨幣政策差異，亦將會出現分化。舉例來說，歐洲雖然通脹仍相對較高，但歐洲央行卻願意率先降息。

慎防市場波動加劇 至於貨幣政策，最顯著的差異將出現在美國及亞洲等地區之間。例如，日本央行已經開始加息，料在明年甚至更長時間持續加息。因此，考慮這對利率市場的影響時，區別市場所反映的預期和實際可能發生的情況十分重要。市場已經反映歐洲、美國和其他發達國家將進行多次降息。

與市場普遍觀點略有不同，預期通脹不會降至令央行於明年減息的水平。聯儲局今年或只會減息一到兩次。通脹或持續高企，利率和國債孳息率或持續攀升。因此，傾向維持較低的存續期以降低利率風險。

目前最大的擔憂是經濟增長過快，令央行必須做出應對。投資者需要認真考慮央行加息的可能性，而這可能對市場帶來挑戰。另外，近期市場波動性較低，投資者情緒偏向樂觀，預期意外事件或令市場波動。投資者有需要做好準備，如通過靈活管理對風險較高的固定收益資產的配置。

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