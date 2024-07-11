新西蘭央行暗示降息 料最快8月 紐元受壓

新西蘭央行一如市場預期維持利率不變，為過去8個議息會議將官方指標利率繼續維持在5.5厘水平。然而，該央行昨日的議息會議後聲明偏離5月時的「鷹」派立場，令市場感到意外，或暗示減息可期。消息令紐元轉弱，兌美元曾跌0.93%至0.6066，或兌4.47港元。

議息聲明內雖然同意貨幣政策需要保持限制性，但謂這種限制程度將隨時間和通脹壓力的預期下降而有所緩和；預計總體通脹率將在今年下半年達到央行的目標範圍1至3%。市場普遍預計該央行或於9月減息四分之一厘，而8月減息的機會率也達57%。

澳元有力挑戰0.68美元 澳洲方面，澳元兌美元周一升至半年高位0.6761後，昨日守在0.674水平附近，即兌港元5.27算。FXStreet分析師指出，澳元看漲勢頭持續，14天相對強弱指數（RSI）仍保持在50水平以上，兌美元一旦突破0.6775的話，將有力挑戰0.68水平。

同樣位於亞太區的泰國，財長Pichai Chunhavajira表示，政府正致力把今年經濟增長由預測的約2.5%提升至3%，但較過去的近6%仍然低迷。目前泰國家庭債務相等於國內生產總值（GDP）逾90%，需盡快處理，希望泰國央行放寬按揭成數以支持房地產業。