Dyson受累競爭 英裁員千人

繼奢侈品牌Burberry被指會在英國裁員最多400人後，知名電器品牌Dyson亦表示，由於在全球競爭激烈，加上愈來愈多仿製該公司設計產品出現，為了應對未來挑戰，公司決定進行改革，將英國員工編制3,500人縮減四分之一，約有1,000名員工受影響，涉及各部門，高管和一般員工都有機會被裁。

消息震驚當地媒體，因工黨上場後，市場看好英國經濟會向好。可是Dyson行政總裁Hanno Kirner強調，此次裁員計劃早在5月之前就已開始作內部評估，與工黨勝選或任何政治因素無關。該企目前在全球有1.5萬名員工。

Shein擬5年投資英歐21億 另方面，被指赴美上市受阻、計劃轉向倫敦上市的內地快時尚品牌Shein，其主席唐偉向媒體表示，會於未來5年在英國及歐洲投資2.5億歐元（約21.1億港元），用以擴充當地業務。當中5,000萬歐元將用於研發、生產及推廣等。部分資金則用於興建土耳其廠房，公司也計劃把部分生產業務外判至土耳其，目前公司大多數產品來自廣州約5,400個供應商。

另外，繼美國能源巨擘埃克森美孚後，另一巨頭英國石油（BP）也發盈警，表示煉油業務利潤率低迷，將導致其第二季虧損5億至7億美元（最多約54.6億港元），但上調石油及天然氣需求預測。

英鎊匯價昨日靠穩，曾升0.11%至1.2797美元，或兌約10.01港元。巴克萊銀行預料英鎊兌歐元將大幅上漲，主因在於工黨上場後兩地會改善關係，預計英鎊匯價可升至1.33。