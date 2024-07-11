日股續破頂 印度回軟

亞太股市昨日升跌不一。其中人工智能（AI）概念當旺帶挈日本股市再創高峰，日經平均指數及東證指數（TOPIX）的即市及收市價均再新高。新加坡海峽指數則創2018年6月以來最高，收報3,459點，升33點或0.99%。至於印度孟買30指數（Sensex）由高位回落，收跌426點或0.53%，報79,924點。

日經平均指數方面，周三最多升308點或0.74%，高見41,889點，收報41,831點，升251點或0.61%。東證指數（TOPIX）收報2,909點，升13點或0.47%，盤中見2,909點的歷史高位。

憂日央行下調增長預測 日本半導體相關股繼續上揚。東京電子及愛德萬測試（Advantest Corp）分別漲1.12%及0.36%；軟銀集團（Softbank Group）股價更連升11日，收市再漲0.81%，報11,825日圓，續創收市新高，距離市值10萬億日圓（約4,810億港元）僅一步之遙，昨市值為9.94萬億日圓。

不過，就在日股節節上升之際，有指日本央行可能在今個月下調今個財年經濟增長預測，但維持通脹未來數年在2%目標不變，而4月預測的數字為按年增長0.8%。

日本央行昨亦公布6月生產物價指數（PPI）初步數據。上月PPI按年升2.9%，符預期；按月則升0.2%，低於市場預期的升0.4%。另外，6月以日圓計價的出口物價報144.4，按年升10.4%，是連續第11個月呈現增長；進口物價則按年升9.5%至172.3，連續第5個月呈現增長。