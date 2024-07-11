台積電次季收入超標

生意按年增四成 傳提前試產兩納米 全球最大晶圓代工廠台積電近日迎來多項利好消息，股價繼續高居不下。該公司最新公布的月度收入數據顯示，今年6月收入達到2,078.69億元新台幣，相當於按年增長32.9%。綜合4至6月的數據統計，台積電第二季收入達到6,735.1億元新台幣，相當於208.51億美元（假設每美元兌32.3元新台幣），已超出公司業績展望中預測的204億美元收入上限。

以新台幣計，第二季收入的按年升幅甚至達到40%。該股昨日收報1,045元新台幣，升0.48%；今年以來累計升幅達76%。

估計Apple明年產品採用 從數據上來看，台積電於今年首季時，收入按年增幅僅為16.51%，這意味着第二季的收入增長已明顯加速。從理論上來看，隨着新的製程升級以及後續的加價舉動，將繼續為該公司帶來增長動力。在此之前，許多分析員已注意到估值仍相對較低的台積電，而將其列為人工智能（AI）主題的首選股。

另外，外媒引述消息指，台積電將於下周開始在位於台灣新竹寶山鄉的生產線，試產兩納米製程技術產品，比起早前傳聞中10月開始試產快了整整一季，意味着其技術發展進程比想像中還要快。

一般而言，台積電最先進的新製程首位客戶會是蘋果公司（Apple Inc.），參考目前iPhone升級周期的時間表，新製程將有較大機會用在明年的iPhone 17系列，或者是新款的Mac電腦產品。消息指，台積電早於去年底已開始向Apple介紹了兩納米製程產品，對比起3納米製程，其運算效能有10至15%的提升，耗能則最多有30%的改善。

7納米或減價 波及中芯 雖然市場對於晶圓代工生產的需求強勁，特別是在台積電擅長的先進製程領域，但亦有一些製程處於供過於求的狀態。有台灣媒體引述消息指，台積電的7納米製程產能利用率僅為60%，故計劃明年起將相關製程定價下調10%；而3納米製程則因為需求龐大，明年起會加價10至20%。

另外，南韓三星電子亦不斷推進技術的發展，在兩納米製程上亦有突破消息。該公司正式對外公開了首張兩納米製程訂單，是來自日本AI公司Preferred Networks的委託。三星將會為其生產一款使用環繞式閘極（GAA）及和2.5D Interposer-Cube S（I-Cube S）先進晶片封裝技術的AI晶片。

台積電年內股價走勢