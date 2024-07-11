券商籲買比亞迪 目標睇475城中最牛

中國汽車協會公布數據顯示，6月汽車產銷分別完成250.7萬輛和255.2萬輛，按月分別增長5.7%和5.6%，按年分別下降2.1%和2.7%。6月整體汽車出口按年增長26.9%至48.5萬輛。

華上月新能源車銷量增30% 單計新能源汽車，6月產銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，按年分別增長28.1%和30.1%，市場佔有率達到41.1%。該會又統計，截至今年6月底，國產新能源汽車累計產銷量超過了3,000萬輛；中國品牌乘用車市場份額超過60%，實現向上突破。

若計今年上半年，汽車產銷分別完成1,389.1萬輛和1,404.7萬輛，按年分別增長4.9%和6.1%，產銷增速較首5個月分別收窄1.7個百分點和2.2個百分點。期間新能源汽車產銷量分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，按年分別增長30.1%和32%，市場佔有率達到35.2%。

福士或關廠 削利潤預測 外資車企方面，德國最大車廠福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）警告，由於高端電動車（EV）的需求急跌，可能會關閉旗下奧迪（Audi）在布魯塞爾的工廠，被迫調低今年的利潤目標。該企又指，為布魯塞爾工廠尋找替代用途或關廠的成本，以及其他計劃外的支出，將對2024財年產生總額最高達到26億歐元（約219.63億港元）的影響。奧迪今年稍早稱，在努力推出新車型，同時削減成本的情況下，料今年銷量將出現下滑。

福士汽車將營運回報率的預估從7%至7.5%，下調到6.5%至7%；而持有福士汽車近三分之一股份的保時捷（Porsche），亦因此將其獲利預估下調到35億至55億歐元。