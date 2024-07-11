去季PC出貨6490萬部增3% 聯想最多

受人工智能（AI）帶動，近年銷售每況愈下的個人電腦（PC）有翻生迹象。根據數據分析公司IDC的報告，今年第二季度全球桌上型電腦和筆記本電腦出貨量達6,490萬部，按年增長3%，扭轉了過去兩年的跌勢；相較第一季的升0.5%有好轉，並且是連續兩季錄得增長。

xAI棄用甲骨文 自建數據中心 此外，各公司都加緊投資AI。消息指，美國科技公司甲骨文（Oracle）與富豪馬斯克旗下AI初創公司xAI，未能就價值100億美元的雲伺服器服務合約達成協議，雙方擱置關於合作建立超級電腦系統的談判，但xAI可繼續租用甲骨文擁有的英偉達（Nvidia）最先進AI晶片。xAI計劃直接向Nvidia訂購先進AI晶片，自建數據中心。

高盛憂AI淪泡沫 成本效益低 不過，投資銀行高盛質疑AI的實際回報，並警告「AI泡沫」可能比2000年的科網股泡沫更嚴重！該行預計，科技巨頭在未來幾年花在AI相關的資本支出高達一萬億美元，但除了略微提升開發者效率之外，至今未展現任何顯著且具體的成果。由於AI目前成本高昂，尤其關鍵組件GPU晶片，至今未能提供更經濟的替代方案。

故該行認為，AI在未來10年內對經濟的實際貢獻可能相當有限，僅能提升美國生產力約0.5%，GDP增長約0.9%，意味當前的巨額投資很可能收效甚微，這正是泡沫的由來。