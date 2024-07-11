工建農中膺全球4大銀行 招行超前滙控
工行的一級資本按年升5.25%、建行升8.15%、農行升6%、中行升6.04%，這與去年的排名相比，是一個重大變化。
摩通稅前多賺33%破紀錄
招商銀行的一級資本增加了12.58%，超越了去年排名前10名中唯一的歐洲銀行滙豐控股(00005)，而排名前10名目前僅由中國和美國銀行佔據。不過，從資產規模來看，滙控仍是全球第7大銀行。另有兩家歐洲銀行法國巴黎銀行和法國農業信貸銀行按資產規模也位列前10。
全球銀行業稅前利潤總額為1.53萬億美元，比以前整體平均增長了14%；歐洲則大幅增長40.7%，當中瑞士和意大利市場分別成長了155%和72%。美國方面，摩根大通的稅前利潤為紀錄新高的616億美元，按年增加33%。此為美國銀行業有史以來最高的稅前利潤。
息口高企 歐銀行最受惠
就一線資本而言，雖然中美兩國的銀行繼續在全球排名中佔據主導地位，但並非去年行業稅前利潤增長引擎，實際上兩者佔比下降，反而歐洲銀行是高息環境下的最大贏家，在淨利息收入（NII）總量增幅最大的10個國家（銀行業利息收入逾百億美元的國家）中，8個是歐洲國家。
上季，評級機構惠譽將中國銀行業前景從穩定降至負面。《銀行家》指，雖然中國經濟及其銀行前景仍不平坦且情況獨特，但中國大型銀行以規模而論在全球銀行業的主導位置日益增強，值得更密切關注。
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