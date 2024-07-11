工建農中膺全球4大銀行 招行超前滙控

全球銀行最強排行磅

工行的一級資本按年升5.25%、建行升8.15%、農行升6%、中行升6.04%，這與去年的排名相比，是一個重大變化。

全球銀行業稅前利潤總額為1.53萬億美元，比以前整體平均增長了14%；歐洲則大幅增長40.7%，當中瑞士和意大利市場分別成長了155%和72%。美國方面，摩根大通的稅前利潤為紀錄新高的616億美元，按年增加33%。此為美國銀行業有史以來最高的稅前利潤。

息口高企 歐銀行最受惠 就一線資本而言，雖然中美兩國的銀行繼續在全球排名中佔據主導地位，但並非去年行業稅前利潤增長引擎，實際上兩者佔比下降，反而歐洲銀行是高息環境下的最大贏家，在淨利息收入（NII）總量增幅最大的10個國家（銀行業利息收入逾百億美元的國家）中，8個是歐洲國家。

上季，評級機構惠譽將中國銀行業前景從穩定降至負面。《銀行家》指，雖然中國經濟及其銀行前景仍不平坦且情況獨特，但中國大型銀行以規模而論在全球銀行業的主導位置日益增強，值得更密切關注。